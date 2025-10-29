L’urugano Melissa tocca terra a Cuba dopo aver devastato la Giamaica | 4 ospedali danneggiati Finora almeno 7 vittime

L’uragano Melissa, il peggiore del secolo – anche più della feroce Katrina abbattutasi sugli Stati Uniti nel 2005 – ha toccato terra sulla costa meridionale della parte orientale di Cuba, dopo aver devastato la Giamaica. Al momento la tempesta tropicale è stata declassata da categoria 5 a categoria 3: Melissa ha colpito l’isola con venti massimi sostenuti di 195 kmh, ha affermato il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti con sede a Miami. L’allarme resta elevato: a Cuba sono state evacuate più di 700mila persone e si prevedono danni nelle province di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin e Las Tunas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

