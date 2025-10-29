L’uragano Melissa travolge Cuba | 700mila persone evacuate
L’uragano Melissa si è rafforzato trasformandosi in una tempesta di categoria 4 mentre si avvicina alla parte orientale di Cuba, con venti massimi di 210 kmh. Si prevede che Melissa toccherà terra per la seconda volta a Cuba nelle prossime ore, diventando un uragano di grandi dimensioni estremamente pericoloso. Oltre 530.000 giamaicani, che rappresentano più del 77% dei clienti dell’energia elettrica dell’isola, sono senza elettricità, ha dichiarato martedì sera il ministro Desmond McKenzie dell’ufficio del primo ministro. Ha affermato che sono in corso i lavori per ripristinare il servizio, dando priorità alle strutture essenziali, come gli ospedali e le stazioni idriche e di pompaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
