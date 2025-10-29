L' uragano Melissa sui Caraibi I rischi sono inimmaginabili

Il suo nome è innocuo, ma l'uragano Melissa si è già trasformato nella tempesta del secolo. Con venti che toccano i 300 chilometri orari, i più potenti degli ultimi 170 anni, onde alte come palazzi di cinque piani e piogge torrenziali, il ciclone di categoria 5 la più alta sulla scala Saffir-Simpson, in serata declassato a grado 4 sta colpendo da ieri in pieno i Caraibi, partendo dalla costa sud-occidentale della Giamaica dove l'occhio del ciclone la fascia più distruttiva di Melissa ha già raggiunto ieri i distretti di St. Elizabeth e Westmoreland. A Black River e Barbary Hall, le prime località investite, si sono registrate raffiche superiori ai 320 all'ora sulle alture interne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

