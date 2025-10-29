L'uragano Melissa si dirige verso Cuba dopo aver devastato la Giamaica 735mila persone evacuate

L'uragano Melissa ha toccato terra a Chivirico (Cuba) con venti di circa 200 kmh. Sull'isola sono oltre 735mila le persone evacuate mentre Santiago de Cuba sta facendo i conti con le piogge torrenziali. La Giamaica invece è stata dichiarata "zona disastrata" dopo il passaggio dell'uragano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Uragano Melissa, la paura dei turisti bloccati in Giamaica: hotel sigillati e scorte di cibo. Chiusi gli aeroporti - facebook.com Vai su Facebook

L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic - X Vai su X

Uragano Melissa si dirige verso Cuba e Giamaica - L'uragano Melissa è un ciclone tropicale attivo, lento ed estremamente potente nel Mar dei Caraibi, che attualmente minaccia le Grandi Antille, in particolare Giamaica, il sud- Segnala avionews.it

Uragano Melissa, Giamaica dichiarata “zona di disastro” - La Giamaica è stata dichiarata dal governo “zona di disastro” dopo che l’uragano Melissa ha toccato terra, causando devastazioni sull’isola caraibica e alimentando ulteriori timori mentre si dirige ve ... Segnala itacanotizie.it

L’uragano Melissa torna a categoria 4 e punta su Cuba - Dopo aver causato gravi danni in Giamaica e lasciato dietro di sé vittime e distruzione, la tempesta minaccia ora l’est dell’isola caraibica, dove cresce la preoccupazione tra la popolazione ... Segnala rsi.ch