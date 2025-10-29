L' uragano Melissa si abbatte sull' America centrale | oltre 20 morti e decine di dispersi

Today.it | 29 ott 2025

Dopo aver devastato la Giamaica, l'uragano Melissa ha colpito nella mattinata di mercoledì anche Cuba, Haiti e la Repubblica Dominicana, causando nuove vittime e ingenti distruzioni. Secondo i media haitiani, le inondazioni provocate dai venti e dalle piogge torrenziali hanno già causato almeno. 🔗 Leggi su Today.it

