L' uragano Melissa si abbatte sull' America centrale | oltre 20 morti e decine di dispersi

Dopo aver devastato la Giamaica, l'uragano Melissa ha colpito nella mattinata di mercoledì anche Cuba, Haiti e la Repubblica Dominicana, causando nuove vittime e ingenti distruzioni. Secondo i media haitiani, le inondazioni provocate dai venti e dalle piogge torrenziali hanno già causato almeno. 🔗 Leggi su Today.it

