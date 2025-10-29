L' uragano Melissa in Giamaica scoperchiato il tetto dell' ospedale di Black River | le urla dei pazienti

L’uragano Melissa, con venti fino a 300 chilometri orari, ha colpito la Giamaica come tempesta di categoria 5, causando distruzione e inondazioni. A St. Elizabeth, il tetto dell’ospedale di Black River è crollato sotto la forza del vento, come mostrano i video diffusi sui social. L’intera area è stata devastata da piogge torrenziali e mareggiate, con molte strutture danneggiate e interruzioni di corrente in gran parte dell’isola. Le autorità locali parlano di una situazione d’emergenza senza precedenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

