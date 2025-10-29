L’uragano Melissa è arrivato ad Haiti | almeno 20 morti

Preoccupa da diversi giorni l’uragano Melissa, che si è abbattuto in queste ore sui Caraibi. Ad ora, come riferito dalle autorità locali, i morti sono 20, in seguito delle inondazioni provocate dal passaggio dell’uragano. La devastante tempesta ha lasciato gravissimi danni in tutti i Paesi, con venti fino a 195 kmh e piogge torrenziali. Uragano Melissa arriva ad Haiti: salgono a 20 i morti. Il potente uragano ha raggiunto nella giornata di oggi le coste di Cuba. Qui si sono registrate le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, proprio poche ore prima che l’uragano tocchi terra nella parte orientale dell’isola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

