L’uragano Melissa è arrivato ad Haiti | almeno 20 morti
Preoccupa da diversi giorni l’uragano Melissa, che si è abbattuto in queste ore sui Caraibi. Ad ora, come riferito dalle autorità locali, i morti sono 20, in seguito delle inondazioni provocate dal passaggio dell’uragano. La devastante tempesta ha lasciato gravissimi danni in tutti i Paesi, con venti fino a 195 kmh e piogge torrenziali. Uragano Melissa arriva ad Haiti: salgono a 20 i morti. Il potente uragano ha raggiunto nella giornata di oggi le coste di Cuba. Qui si sono registrate le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, proprio poche ore prima che l’uragano tocchi terra nella parte orientale dell’isola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
L'uragano Melissa, dopo aver colpito la Giamaica come tempesta di categoria 5 con venti fino a 300 km/h e causando almeno quattro vittime, ha raggiunto la parte orientale di Cuba come uragano di categoria 3. Secondo il National Hurricane Center, i venti so
L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic