L' Uragano Melissa devasta la Giamaica

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpisce come un pugno in pieno viso. L'uragano Melissa, il più potente mai registrato nei Caraibi dal 1851, ha devastato la Giamaica raggiungendo raffiche di vento fino a 300 kmh classificandosi come categoria 5. Ora si abbatte sulla costa orientale di Cuba come tempesta di categoria 3, con venti che sfiorano i 185 kmh. Anche se declassato, resta una tormenta potentissima e pericolosa, capace di causare frane, allagamenti e danni catastrofici in Paesi poveri, fragili, dove ogni disastro naturale diventa una tragedia umana di proporzioni immense. Il bilancio provvisorio è di sette morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l uragano melissa devasta la giamaica

© Tgcom24.mediaset.it - L'Uragano Melissa devasta la Giamaica

Leggi anche questi approfondimenti

uragano melissa devasta giamaicaL'uragano Melissa scende di categoria ma devasta la Giamaica, poi prosegue verso Cuba - Toccando terra è stato declassato prima a categoria 4, ma il suo passaggio con venti intorno ai 280 km è ... Lo riporta tg.la7.it

uragano melissa devasta giamaicaLa Giamaica dichiara il disastro mentre la “mostruosa Melissa” devasta l’isola - Il primo ministro Andrew Holness ha dichiarato la Giamaica una “zona disastrata” dopo che l’uragano Melissa si è abbattuto sull’isola caraibica come una delle tempeste più potenti mai registrate, lasc ... Come scrive oltrelalinea.news

uragano melissa devasta giamaicaPapa: «Vicino a vittime uragano Melissa, si faccia il possibile» - In Giamaica dove è passato, le strade sono bloccate e 530 mila persone sono al buio. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Uragano Melissa Devasta Giamaica