L' Uragano Melissa devasta la Giamaica

Colpisce come un pugno in pieno viso. L'uragano Melissa, il più potente mai registrato nei Caraibi dal 1851, ha devastato la Giamaica raggiungendo raffiche di vento fino a 300 kmh classificandosi come categoria 5. Ora si abbatte sulla costa orientale di Cuba come tempesta di categoria 3, con venti che sfiorano i 185 kmh. Anche se declassato, resta una tormenta potentissima e pericolosa, capace di causare frane, allagamenti e danni catastrofici in Paesi poveri, fragili, dove ogni disastro naturale diventa una tragedia umana di proporzioni immense. Il bilancio provvisorio è di sette morti.

FOTO | L'uragano Melissa colpisce Cuba con venti a 190 km/h #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2025/10/29/luragano-melissa-colpisce-cuba_78eb2a84-3d04-4f31-84a4-eb785a6a3b7f.html Vai su Facebook

L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic - X Vai su X

L'uragano Melissa scende di categoria ma devasta la Giamaica, poi prosegue verso Cuba - Toccando terra è stato declassato prima a categoria 4, ma il suo passaggio con venti intorno ai 280 km è ... Lo riporta tg.la7.it

La Giamaica dichiara il disastro mentre la “mostruosa Melissa” devasta l’isola - Il primo ministro Andrew Holness ha dichiarato la Giamaica una “zona disastrata” dopo che l’uragano Melissa si è abbattuto sull’isola caraibica come una delle tempeste più potenti mai registrate, lasc ... Come scrive oltrelalinea.news

Papa: «Vicino a vittime uragano Melissa, si faccia il possibile» - In Giamaica dove è passato, le strade sono bloccate e 530 mila persone sono al buio. Riporta corriere.it