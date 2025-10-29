L' uragano Melissa devasta i Caraibi | quali danni potrebbero causare i cicloni mediterranei in Italia?

La furia dell'uragano Melissa, che ha devastato la Giamaica, seminando morte e distruzione, tiene calamitata l'attenzione del mondo sulla zona dei Caraibi. Classificato come uragano di categoria 5, la massima nella scala di Saffir-Simpson, presenta i venti più forti stimati dell’ordine di circa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L’uragano Melissa si è abbattuto sulla parte orientale di Cuba, dove dovrebbe raggiungere la terraferma nella mattinata locale come una forte tempesta - facebook.com Vai su Facebook

L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic - X Vai su X

Uragano Melissa devasta i Caraibi: le immagini impressionanti - L’uragano Melissa, categoria 5, si avvicina alla Giamaica con venti di 280 km/h. Da newsmondo.it

L’uragano Melissa ha fatto grandi danni in Giamaica, ancora non si sa quanto grandi - L’uragano Melissa ha colpito nelle scorse ore la Giamaica con grandi piogge e venti fino a 230 chilometri all’ora: si è poi spostato verso Cuba, dove è arrivato attorno alle 8 ora italiane (le 3 local ... Scrive ilpost.it

Uragano Melissa devasta la Giamaica: venti a 300 km/h, sette vittime nei Caraibi - L’uragano Melissa, classificato di categoria 5, ha toccato terra nella Giamaica sudoccidentale, nei pressi della località di New Hope, con venti fino a ... Da thesocialpost.it