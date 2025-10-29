L’uragano Melissa arriva su Cuba | venti fino a 195 km h e allerta in 6 province
L’uragano Melissa ha toccato terra nella parte orientale di Cuba, sulla costa meridionale, con venti fino a 195 chilometri orari. Lo ha reso noto il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti. Nel suo ultimo bollettino ha confermato il declassamento a categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson, ma ha avvertito che la situazione resta «estremamente pericolosa ». Le prime raffiche hanno colpito l’area di Santiago de Cuba e i centri limitrofi, provocando blackout diffusi e piogge torrenziali. Le autorità cubane hanno dichiarato lo stato di allerta in sei province orientali e predisposto l’evacuazione preventiva di migliaia di famiglie dalle zone costiere più esposte. 🔗 Leggi su Open.online
