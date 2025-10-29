L’uragano Melissa arriva su Cuba | venti fino a 195 km h e allerta in 6 province

Open.online | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uragano  Melissa  ha toccato terra nella parte orientale di Cuba, sulla costa meridionale, con  venti fino a 195 chilometri orari. Lo ha reso noto il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti. Nel suo ultimo bollettino ha confermato il  declassamento a categoria 3  sulla scala Saffir-Simpson, ma ha avvertito che la situazione resta  «estremamente pericolosa ». Le prime raffiche hanno colpito l’area di  Santiago de Cuba  e i centri limitrofi, provocando  blackout diffusi  e  piogge torrenziali. Le autorità cubane hanno dichiarato lo  stato di allerta in sei province orientali  e predisposto l’evacuazione preventiva di migliaia di famiglie dalle zone costiere più esposte. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

l8217uragano melissa arriva cubaUragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 3. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 3. Lo riporta tg24.sky.it

l8217uragano melissa arriva cubaCuba: arriva l'uragano Melissa, 700mila evacuati - L'uragano Melissa si è abbattuto sulla parte orientale di Cuba, dove dovrebbe raggiungere la terraferma nella mattinata locale come una ... Si legge su iltempo.it

l8217uragano melissa arriva cubaMelissa si rinforza e arriva a Cuba - Dopo avere colpito la Giamaica con intensità 5, è sceso a 3 per poi risalire a categoria 4. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217uragano Melissa Arriva Cuba