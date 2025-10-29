L' uomo che ruba in un appartamento con una pistola con la matricola cancellata

29 ott 2025

In manette per aver compiuto un furto, impugnando una pistola con la matricola abrasa.Sabato 25 ottobre gli agenti del commissariato di Omegna hanno arrestato un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, perchè hanno trovato nella sua abitazione un'arma non registrata. Gli agenti hanno perquisito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

