L' università accoglie i primi studenti rifugiati del progetto Unicore
Arrivano anche a Messina i primi studenti e studentesse rifugiati del progetto University Corridors for Refugees (Unicore) 7.0, l’iniziativa promossa da UNHCR per consentire a giovani rifugiati di proseguire gli studi universitari in Italia grazie a borse di studio messe a disposizione dagli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
