Luna park il nuovo format funziona E la recinzione è stata un deterrente
La recinzione e gli steward per aumentare la sicurezza all’interno del Luna park, il ritorno dei mercati della fiera in viale Italia, la conferma dell’ Expo nel piazzale del Panorama. L’organizzazione dell’ Antica Fiera di San Luca 2025 è stata un successo. Tante persone dalla provincia pisana e non solo hanno preso d’assalto Pontedera in tutti questi weekend di ottobre. Esclusi alcuni episodi che si sono registrati nella prima settimana, anche l’aspetto della sicurezza non ha inquinato il clima di festa come invece era accaduto negli scorsi anni. Insomma, il format è piaciuto e Pontedera, grazie anche al bel tempo che ha contribuito a far uscire ragazzi e famiglie, dopo tanti anni si è ripresa la sua storica fiera che ormai, tra alti e bassi, prosegue dal lontano 1471. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Inaugurato il Luna Park di Legnano – Edizione 2025! Una tradizione che si rinnova e che continua a far parte dell’identità della nostra città. Anche per questa edizione abbiamo puntato sulla sicurezza, rafforzando tutti i dispositivi: nei giorni di massi - facebook.com Vai su Facebook
Luna park, il nuovo format funziona. E la recinzione è stata un deterrente - L’assessore Puccinelli fa il bilancio delle misure di sicurezza e delle modifiche apportate alla fiera. Come scrive lanazione.it
Luna Park di Legnano, sale l’attesa per l’inaugurazione del 25 ottobre - Ai primi 1000 visitatori saranno distribuiti braccialetti promozionali che daranno diritto, per tutta la giornata, alla promozione “Acquista un biglietto e ne ricevi un altro in omaggio” sulla stessa ... Riporta legnanonews.com
Luna park recintato e più steward. Il piano per scongiurare nuove risse - Il 4 ottobre sarà aperta l’area che quest’anno presenterà una serie di novità in materia di sicurezza. Riporta lanazione.it