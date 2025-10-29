La recinzione e gli steward per aumentare la sicurezza all’interno del Luna park, il ritorno dei mercati della fiera in viale Italia, la conferma dell’ Expo nel piazzale del Panorama. L’organizzazione dell’ Antica Fiera di San Luca 2025 è stata un successo. Tante persone dalla provincia pisana e non solo hanno preso d’assalto Pontedera in tutti questi weekend di ottobre. Esclusi alcuni episodi che si sono registrati nella prima settimana, anche l’aspetto della sicurezza non ha inquinato il clima di festa come invece era accaduto negli scorsi anni. Insomma, il format è piaciuto e Pontedera, grazie anche al bel tempo che ha contribuito a far uscire ragazzi e famiglie, dopo tanti anni si è ripresa la sua storica fiera che ormai, tra alti e bassi, prosegue dal lontano 1471. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luna park, il nuovo format funziona. E la recinzione è stata un deterrente