L’ultimo assolo di James Senese addio a un’icona che ha unito culture musicali

Napoli piange la scomparsa di James Senese, il sassofonista che ha rivoluzionato la musica italiana con le sue influenze soul e rhythm & blues, morto a 80 anni dopo una battaglia contro una grave infezione polmonare. Il musicista, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, nonché storico collaboratore di Pino Daniele, si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da fine settembre. L’annuncio è arrivato sui social dall’amico di lunga data Enzo Avitabile, che ha espresso un profondo cordoglio: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - L’ultimo assolo di James Senese, addio a un’icona che ha unito culture musicali

