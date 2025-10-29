Luke Evans sarà il nuovo Frank-N-Furter di Rocky Horror Show a Broadway

Luke Evans si prepara a fare il suo debutto a Broadway nel ruolo iconico di Frank-N-Furter nel revival di The Rocky Horror Show. L'attore gallese, noto al grande pubblico per aver interpretato Gaston nel live action La Bella e la Bestia della Disney del 2017, porterà sul palco del leggendario Studio 54 uno dei personaggi più trasgressivi e amati della storia del teatro musicale. The Hollywood Reporter spiega che lo spettacolo inizierà le anteprime il 26 marzo 2026, con la serata di apertura ufficiale fissata per il 23 aprile. Si tratta di una produzione a tempo limitato che si concluderà il 21 giugno 2026, nell'ambito della stagione 2025-2026 della Roundabout Theatre Company.

