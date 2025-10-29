Lukaku rientra in settimana su De Bruyne non sappiamo nulla Ci dispiace | parla Oriali
“L’assenza di De Bruyne? Sui tempi di recupero non sappiamo nulla, domani dovrebbe operarsi e sapremo meglio quando potrà ritornare, dai 3 ai 4 mesi. Ci dispiace perché si era inserito bene nel nostro schema e stava dando una grossa mano anche come esperienza. In settimana rientrerà Lukaku e speriamo di recuperarlo presto”. Gabriele Oriali dà una bella e una brutta notizia ai tifosi del Napoli. Il dirigente partenopeo ha parlato a Dazn nel pre Lecce-Napoli, dando aggiornamenti sui due big infortunati in casa partenopea. De Bruyne si è fatto male in occasione del tanto discusso calcio di rigore segnato, che ha portato allo stop di Mariani e il guardalinee Bindoni: il belga ha incrociato con il destro, battendo Sommer, e si è subito fermato senza nemmeno esultare e con un viso preoccupatissimo ha lasciato il campo sorretto dai medici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
