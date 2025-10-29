Lukaku rientra in Italia sabato sarà al Maradona

Forzazzurri.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atteso a Napoli l’attaccante belga che brucia le tappe per il rientro. Il Napoli perde per parecchi mesi Kevin De Bruyne, ma sta per riabbracciare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku rientra in Italia, sabato sarà al Maradona

