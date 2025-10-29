Lukaku rientra in Italia sabato sarà al Maradona

Atteso a Napoli l’attaccante belga che brucia le tappe per il rientro. Il Napoli perde per parecchi mesi Kevin De Bruyne, ma sta per riabbracciare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku rientra in Italia, sabato sarà al Maradona

(Oriali prima del match: "Dispiace per De Bruyne: questa settimana rientra Lukaku, speriamo di recuperarlo presto") Vai su Facebook

? #Oriali su #DeBruyne e #Lukaku: “L’intervento di De Bruyne dovrebbe essere domani, poi sapremo i tempi esatti. Si parla purtroppo di 3/4 mesi di stop: si era inserito benissimo nel nostro schema.” “Lukaku rientra in settimana, speriamo di averlo presto.” - X Vai su X

Lukaku al rientro in Italia, tutto confermato: già sabato sarà al Maradona - Il Napoli perderà De Bruyne per diversi mesi ma ritrova Lukaku, pronto al rientro in Italia prima del ritorno in campo per cui ci vorrà ancora del tempo. Come scrive tuttonapoli.net

Napoli, De Bruyne si opera e per Lukaku il rientro è più vicino: gli ultimi aggiornamenti - Il dirigente azzurro Gabriele Oriali ha fatto il punto della situazione sulle condizioni dei due calciatori belgi ... Riporta napolitoday.it

Lukaku: ipotesi rientro - Rientrare in Supercoppa per La Gazzetta dello Sport prova a prevedere quanto tornerà in campo l’attaccante belga, out da agosto “Lukaku ci prova, con la terapia di riablitazi ... Secondo 100x100napoli.it