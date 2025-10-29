Luis Alberto rivela | Senza il Covid la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto Su Inzaghi…

Inter News 24 Luis Alberto non si nasconde: secondo l’ex fantasista della Lazio, i biancocelesti avrebbero potuto vincere lo Scudetto della stagione 201920. Nel corso di un’intervista a Flashscore, Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio, ha ricordato la stagione in cui, sotto la guida di Simone Inzaghi, la squadra biancoceleste sfiorò la conquista dello scudetto prima dello stop imposto dalla pandemia di Covid-19, definendo quell’annata come una delle più intense della sua carriera: LAZIO – «Ho dei ricordi molto belli. Il secondo anno è stato un po’ straordinario perché sono riuscito a segnare molti gol perché ero praticamente un attaccante, era diverso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Alberto rivela: «Senza il Covid, la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto. Su Inzaghi…»

Altre letture consigliate

Lazio, Luis Alberto ci pensa ancora: “Senza Covid avremmo vinto lo scudetto” - X Vai su X

Luis Alberto: “Senza il Covid avremmo potuto vincere lo scudetto. Inzaghi come un…” - "Sicuramente non è lo stesso di adesso perché è migliorato molto, ma è stato straordinario", dice Luis Alberto su Inzaghi ... Riporta msn.com

Luis Alberto: “Senza il Covid avremmo vinto lo scudetto con la Lazio. Inzaghi? Come un padre…” - Duhail in Qatar ed ex giocatore di Liverpool e Lazio, ha parlato a Flashscore della sua attuale vita in Medio Oriente e della sua lunga ... Come scrive msn.com