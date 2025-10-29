L' ufficio postale di Latiano non chiuderà | Sarà attivato un boxer cabinato

Brindisireport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LATIANO - Dopo la protesta guidata dal sindaco Cosimo Maiorano, c'è il dietro front di Poste Italiane. L'ufficio postale di Latiano non verrà chiuso. Una struttura mobile sarà attivata a bordo di un veicolo boxer cabinato, in attesa del restyling dell'edificio. Sfuma definitivamente l'ipotesi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Adiconsum: “No alla chiusura totale dell’ufficio postale di Latiano. Si trovino soluzioni alternative che non penalizzino i cittadini” - Chiudere per oltre un mese e mezzo l’Ufficio Postale di Latiano per lavori di ristrutturazione, trasferendo tutti i servizi presso la sede di Mesagne, è una scelta organizzativa semplicistica da parte ... Lo riporta brindisisera.it

