L' ufficio postale di Latiano non chiuderà | Sarà attivato un boxer cabinato
LATIANO - Dopo la protesta guidata dal sindaco Cosimo Maiorano, c'è il dietro front di Poste Italiane. L'ufficio postale di Latiano non verrà chiuso. Una struttura mobile sarà attivata a bordo di un veicolo boxer cabinato, in attesa del restyling dell'edificio. Sfuma definitivamente l'ipotesi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
