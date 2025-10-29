L’Ue prova a difendere i suoi cieli con lo Scudo Aereo Europeo

Roma, 29 ottobre 2025 – Il 9 settembre quasi venti droni di fabbricazione russa hanno violato lo spazio aereo polacco. Nelle ore successive, anche Danimarca e Romania hanno registrato intrusioni di velivoli non identificati, mentre caccia russi hanno sorvolato i cieli dell’Estonia. Polonia ed Estonia hanno reagito chiedendo la convocazione urgente della NATO, attivando l’articolo 4 del Trattato dell’Alleanza. Quando, a inizio ottobre, i leader dell’Unione europea si sono riuniti a Copenaghen, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha richiamato l’attenzione sull’ urgenza di costruire una “muraglia di droni” continentale: una rete coordinata di sensori, sistemi di disturbo e intercettori per neutralizzare minacce prima che raggiungano obiettivi sensibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

