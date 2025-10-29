L’Unione europea vuole partecipare al grande gioco del commercio globale, e vuole un ruolo da protagonista. Mentre Stati Uniti e Cina si muovono per firmare accordi che evitano dazi reciproci pesantissimi, e dopo l’annuncio di Pechino sulla restrizione all’esportazione di terre rare, Bruxelles fa di tutto per non rimanere con il cerino in mano. In occasione del Berlin Global Dialogue 2025, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avanzato alcune proposte concrete per evitare il rischio che l’Europa sia irrilevante, di essere cioè messa all’angolo dalla competizione tra Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ue cerca un ruolo da protagonista nel commercio globale