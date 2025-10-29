Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus | firma prevista oggi 29 ottobre

ABBONATI A DAYITALIANEWS Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. Luciano Spalletti è pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Secondo le ultime notizie riportate da SkySport, l’ex tecnico di Napoli e della Nazionale italiana firmerà oggi, mercoledì 29 ottobre, il contratto che lo legherà ai bianconeri. L’accordo prevede una durata fino a giugno, con opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Successione a Igor Tudor. Spalletti prenderà il posto di Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico, terminata 1-0 grazie al gol di Basic. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus: firma prevista oggi, 29 ottobre

News recenti che potrebbero piacerti

Max Tonetto è uno di quei giocatori che si potevano definire “fedelissimi” di Luciano Spalletti. Insieme a Empoli e poi a Roma, l’ex esterno sinistro non ha dubbi: «Sia la Juve che Spalletti fanno un affare. Il mister potrà rilanciarsi in una grande squadra. E il clu Vai su Facebook

L'ex difensore Francesco #Siviero racconta l'amico Luciano #Spalletti nella mia chiacchierata per TJ: "Stimolato e per nulla impaurito, giocherà a calcio e riporterà lo stile #Juve smarrito" - X Vai su X

Spalletti-Juve, ultime news in diretta sul nuovo allenatore: oggi firma, quanto guadagna - La Juventus ha scelto Luciano Spalletti quale nuovo allenatore: nella giornata odierna ci sarà la firma del contratto, atteso l'annuncio ufficiale ... Da fanpage.it

Spalletti nuovo allenatore Juve: i dettagli del contratto e perché si è arrivati a questa scelta - Crede, soprattutto, che questa versione bianconera sia addiri ... Lo riporta msn.com

Cilli: “Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Ecco come sarà strutturato l’accordo tra le parti” - Luca Cilli, tramite X, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro della panchina della Juventus che sarà affidata a Luciano Spalletti: "Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore ... Da tuttojuve.com