Luci misteriose nel cielo | gli scienziati trovano un legame con i test nucleari e gli UFO

I cieli notturni dei primi anni Cinquanta, un periodo storico estremamente delicato e denso di fermento scientifico e geopolitico, custodiscono un mistero che ha sfidato la spiegazione per decenni. Questo enigma riguarda la comparsa improvvisa e la successiva scomparsa di misteriosi lampi di luce, fenomeni noti come “transienti”, che furono catturati per caso nelle immagini astronomiche. Recentemente, un team di scienziati provenienti dall’ Università di Stoccolma in Svezia e dalla Vanderbilt University negli Stati Uniti ha condotto uno studio rivoluzionario. Analizzando un vasto archivio di centinaia di migliaia di immagini astronomiche risalenti al secolo scorso – in particolare quelle scattate prima del lancio dello Sputnik 1 il 4 ottobre 1957, il primo satellite artificiale in orbita – i ricercatori sono giunti a una scoperta inattesa che getta una nuova luce su questi fenomeni fugaci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Luci misteriose nel cielo: gli scienziati trovano un legame con i test nucleari e gli UFO

Leggi anche questi approfondimenti

Olphatto. NEIKED · Glide. Halloween vibes? Tutto sta nella candela giusta. Candele con profumi di profumeria artistica, ideali per Halloween con sentori autunnali e luci soffuse misteriose. Per ogni tema c’è la profumazione perfetta che crea l’atmosfera giust Vai su Facebook

Luci misteriose nel cielo: gli scienziati scoprono un legame con test nucleari e avvistamenti di Ufo - Nuovi studi mostrano che migliaia di lampi di luce apparsi e scomparsi nel cielo notturno dei primi anni Cinquanta sono collegati ai test di armi nucleari ... Da fanpage.it

Luci misteriose nel cielo: gli scienziati trovano un legame con i test nucleari e gli UFO - I cieli notturni dei primi anni Cinquanta, un periodo storico estremamente delicato e denso di fermento scientifico e geopolitico, custodiscono un mistero ... Scrive thesocialpost.it

Perché misteriose "luci transitorie" apparivano vicino ai test nucleari negli anni '50? - Strani lampi di luce appaiono nei cieli degli anni '50 vicino ai test nucleari: ora gli scienziati indagano la loro vera origine. Si legge su tech.everyeye.it