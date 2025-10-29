Luci misteriose nel cielo | gli scienziati scoprono un legame con test nucleari e avvistamenti di Ufo

Nuovi studi mostrano che migliaia di lampi di luce apparsi e scomparsi nel cielo notturno dei primi anni Cinquanta sono collegati ai test di armi nucleari e segnalazioni di Ufo. Secondo gli scienziati si tratta di correlazioni statisticamente significative, non spiegabili dal caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

