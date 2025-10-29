Lucchese - Sestese | successo nell’anticipo La Pantera ruggisce tre volte sul campionato

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucchese 3 Sestese 0 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (30’ st Xeka), Pupeschi, Santeramo (25’ st Rotondo), Lorenzini; Bartolotta, Picchi (38’ st Palo), C. Russo; Caggianese (43’ st Galotti), Piazze (23’ st Maggiari), Riad. (A disp.: Ennached, Bossini, Onu, Ragghianti). All.: Pirozzi. SESTESE (4-4-2): Giuntini; Cucinotta, Mernacaj, Bondi, Safina (32’ st A. Robi); G. Robi (1’ st Belli), Cirillo, Dianda (20’ st Pisaniello), Ciotola (12’ st Casati); Fiorentino (1’ st Ermini), Berti. (A disp.: Giusti, Burato, D’Amato, Manganiello). All.: Polloni. Arbitro: Danesi di Pistoia (assistenti: Dell’Agnello di Pontedera, Santaera di Pisa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lucchese sestese successo nell8217anticipo la pantera ruggisce tre volte sul campionato

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Sestese: successo nell’anticipo. La Pantera ruggisce tre volte sul campionato

News recenti che potrebbero piacerti

lucchese sestese successo nell8217anticipoLucchese surclassa la Sestese e diventa “regina” per una notte - Anticipo al Porta Elisa per la nona di andata del campionato di Eccellenza tra Lucchese e Sestese (foto Gazzetta Lucchese). noitv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucchese Sestese Successo Nell8217anticipo