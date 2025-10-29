Lucca delude ancora | solo 5 e 5,5 dopo la prova di Lecce
Un’altra prova deludente per Lorenzo Lucca, che non riesce a lasciare il segno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
News recenti che potrebbero piacerti
La Marca: "Napoli deludente col Torino, Neres non ha inciso e Lucca non si è ancora integrato” A cura di @TinoPeluso @lucacerchione - X Vai su X
Prestazione davvero deludente da parte di Lorenzo #Lucca nella gara di campionato contro il Torino. Tifosi rammaricati sui social. Vai su Facebook
Lucca delude ancora: solo 5 e 5,5 dopo la prova di Lecce - Lucca delude ancora: solo 5 e 5,5 dopo la prova di Lecce Un’altra prova deludente per Lorenzo Lucca, che non riesce a lasciare il segno neppure nella ... Secondo forzazzurri.net