Vandalizzata panchina arcobaleno nel parco dove fu ucciso Paolo Seganti: "Gesto organizzato e violento"

Vandalizzata panchina arcobaleno nel parco dove fu ucciso Paolo Seganti: “Gesto organizzato e violento”

Una panchina arcobaleno realizzata da Gay Help Line vandalizzata a Roma, nel parco dove 'è stato uc... ► fanpage.it

Mobilità, la Civica Fabbri chiede più parcheggi per le moto nella piazza del centro

Mobilità, la Civica Fabbri chiede più parcheggi per le moto nella piazza del centro

Mancano i parcheggi per i motocicli. E' la mozione che Francesco Rendine e Luca Caprini, consiglie... ► ferraratoday.it

Giustizia: Malan,

Giustizia: Malan, 'riforma non cambia tutto, ma togliamo grande spazio a sistema correnti'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Oggi i magistrati sono troppo spesso soggetti alle correnti mentre dev... ► iltempo.it

A Palazzo Dogana presentazione di 'Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata', il nuovo libro del giornalista Luca Pernice

A Palazzo Dogana presentazione di ‘Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata’, il nuovo libro del giornalista Luca Pernice

Lunedì 3 novembre alle 18 nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, il Presidio di Libera Foggia... ► foggiatoday.it

Sanità, il ministro Schillaci: "Sul no all

Sanità, il ministro Schillaci: “Sul no all'uscita dal piano di rientro nessuna motivazione politica”

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha visitato stamattina il centro sportivo "Pino Daniele"... ► napolitoday.it

Germano De Luca morto a Oderzo nell

Germano De Luca morto a Oderzo nell'incidente contro un bus carico di studenti, aveva la patente scaduta

Era alla guida con la patente scaduta Germano De Luca, l'automobilista morto nell'incidente contro u... ► virgilio.it

Damiano David e Dove Cameron verso le nozze, gli indizi: "Lei indossa un anello e lo toglie quando vede fotografi"

Damiano David e Dove Cameron verso le nozze, gli indizi: “Lei indossa un anello e lo toglie quando vede fotografi”

Damiano David e Dove Cameron starebbero pensando di fare il grande passo. La coppia è stata avvista... ► fanpage.it

La Igor torna in campo: sfida esterna con Pinerolo

La Igor torna in campo: sfida esterna con Pinerolo

Nuova trasferta per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che nel turno infrasettimanale di oggi, 29... ► novaratoday.it

Scaleup Europe Fund, nasce il fondo multimiliardario per ridurre la dipendenza dai capitali americani e asiatici. Come funziona

Scaleup Europe Fund, nasce il fondo multimiliardario per ridurre la dipendenza dai capitali americani e asiatici. Come funziona

Roma, 29 ottobre 2025 – La Commissione europea ha annunciato il 29 ottobre il lancio dello Scaleup ... ► quotidiano.net

'Ferrara La Città del Cinema', da idea a impresa creativa. E diventa un caso studio nazionale

'Ferrara La Città del Cinema' come caso studio a livello nazionale. Stefano Muroni, fondatore e pr... ► ferraratoday.it

Riccardo Borsari, Mariapia Veladiano, Irina Potinga tra i prossimi ospiti della libreria ItalyPost

Riccardo Borsari, Mariapia Veladiano, Irina Potinga tra i prossimi ospiti della libreria ItalyPost

Riccardo Borsari inaugura il ciclo di incontri di novembre con Impresa consapevole, attraverso cas... ► padovaoggi.it

Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l

Donna incinta di due gemelli abortisce dopo l'amniocentesi a Torino: assolti i ginecologi

Assolti perché il fatto non sussiste. Prevede questo la sentenza di primo grado pronunciata oggi, ... ► torinotoday.it

Il primo matrimonio a Notre Dame dopo il grande incendio del 2019 è una storia che sembra uscita da un film

Il primo matrimonio a Notre Dame dopo il grande incendio del 2019 è una storia che sembra uscita da un film

Notre Dame rinasce, e lo fa celebrando l'amore. Dopo il devastante incendio e anni di meticolosa ri... ► iodonna.it

"L'educazione cattolica ricostruisce fiducia e semina pace": la FIDAE al Giubileo del Mondo Educativo

“L’educazione cattolica ricostruisce fiducia e semina pace”: la FIDAE al Giubileo del Mondo Educativo

La FIDAE partecipa al Giubileo del Mondo Educativo, iniziativa promossa dal Dicastero per la Cultur... ► orizzontescuola.it

Tragedia in crociera: 80enne dimenticata su un'isola. Quando se ne accorgono…

Tragedia in crociera: 80enne dimenticata su un’isola. Quando se ne accorgono…

Una donna stava partecipando ad una crociera. Nel corso di un'escursione si era staccata dal gruppo... ► cityrumors.it

Infortunio De Bruyne, parla il fisioterapista dopo l'operazione: "Ora la nostra intenzione…"

Infortunio De Bruyne, parla il fisioterapista dopo l’operazione: “Ora la nostra intenzione…”

Arrivano novità molto importanti in casa Napoli, riguardo la situazione di Kevin De Bruyne, infortu... ► spazionapoli.it

Sala chiarisce: «San Siro? Rimarrà lo stadio di Inter e Milan fino a quella data»

Sala chiarisce: «San Siro? Rimarrà lo stadio di Inter e Milan fino a quella data»

di Redazione Inter News 24Sala chiarisce: «San Siro? Rimarrà lo stadio di Inter e Milan fino a quell... ► internews24.com

Si presenta a casa dell'ex con la scusa di parlarle, poi la violenta e la riprende col cellulare: arrestato

Si presenta a casa dell’ex con la scusa di parlarle, poi la violenta e la riprende col cellulare: arrestato

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Riesi (Caltanissetta) per maltrattamenti e violenza sessuale... ► fanpage.it

De Bruyne operato ad Anversa, intervento riuscito

De Bruyne operato ad Anversa, intervento riuscito

Come da programma, il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne è stato sottoposto oggi a un'... ► lapresse.it

Polaresco, un mini bando per riaprire: «Autogestione per le realtà giovanili»

Polaresco, un mini bando per riaprire: «Autogestione per le realtà giovanili»

SPERIMENTAZIONE. In vista dei lavori, il Comune prepara un affidamento parziale degli spazi. «Possib... ► ecodibergamo.it

È tutto pronto per la ventitreesima edizione di Agrietour

È tutto pronto per la ventitreesima edizione di Agrietour

Arezzo, 29 ottobre 2025 –  È tutto pronto per la ventitreesima edizione di Agrietour , il Salone naz... ► lanazione.it

Parpiglia su Cattelan: "Odia il gossip ma ci fa notizia. Impreparato sulle bugie di Cremonini"

Parpiglia su Cattelan: “Odia il gossip ma ci fa notizia. Impreparato sulle bugie di Cremonini”

Il giornalista di gossip ha commentato il recente podcast di Cattelan, nel quale è stato ospite Crem... ► golssip.it

Tram, una nuova piazza allo snodo fra le due linee: «Sarà un luogo da vivere»

Tram, una nuova piazza allo snodo fra le due linee: «Sarà un luogo da vivere»

IL CANTIERE TEB. Prende forma la connessione che fungerà da interscambio tra la T1 e la T2. Scarfon... ► ecodibergamo.it

Colpisce con la portiera dell

Colpisce con la portiera dell'auto l'agente e fugge

Senza patente si è fermato sul marciapiede con il motore acceso, poi ha perso letteralmente la tes... ► padovaoggi.it

Ecografi negli studi dei medici di base. «Risposte chiare e rapide ai pazienti»

Ecografi negli studi dei medici di base. «Risposte chiare e rapide ai pazienti»

LA NOVITÀ . Un progetto dell'Asst Papa Giovanni: già formati 24 professionisti, presto altri 25. Tra... ► ecodibergamo.it

Gigi D'Alessio, svolta importante in tv: il nuovo ruolo nel programma Mediaset

Gigi D’Alessio, svolta importante in tv: il nuovo ruolo nel programma Mediaset

Secondo le ultime indiscrezioni, Gigi D'Alessio sarebbe pronto ad approdare nel programma Mediaset,... ► caffeinamagazine.it

Pagelle Atalanta Milan, i voti del CorSport: Leao assente. Ma il peggiore è un altro

Pagelle Atalanta Milan, i voti del CorSport: Leao assente. Ma il peggiore è un altro

Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri... ► pianetamilan.it

De Bruyne operato ad Anversa: intervento riuscito, inizierà la riabilitazione in Belgio

De Bruyne operato ad Anversa: intervento riuscito, inizierà la riabilitazione in Belgio

Tempo di lettura: < 1 minutoCome da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a un interv... ► anteprima24.it

Torino, tensione tra centrosinistra e M5S: sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Torino, tensione tra centrosinistra e M5S: sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

E' tensione dentro la maggioranza in Comune. La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Fr... ► iltempo.it

Aveva ottenuto indebitamente fondi Covid, confiscati 900mila euro a un'azienda bergamasca

Aveva ottenuto indebitamente fondi Covid, confiscati 900mila euro a un’azienda bergamasca

L'INDAGINE. Nel periodo pandemico la società operante nel settore ortofrutticolo aveva presentato c... ► ecodibergamo.it

PayPal e OpenAI siglano un nuovo accordo: l'AI impara a fare shopping

PayPal e OpenAI siglano un nuovo accordo: l’AI impara a fare shopping

PayPal e ChatGPT integrano i propri sistemi per dare vita a una nuova fase dell'intelligenza artif... ► tuttoandroid.net

Sanremo, ecco tutti i Giovani che gareggeranno

Sanremo, ecco tutti i Giovani che gareggeranno

Sono stati resi ufficiali i nomi dei 24 ragazzi che gareggeranno a Sanremo Giovani: ecco dove alcun... ► ildifforme.it

Sanremo Giovani 2025, i 24 protagonisti, da Mimì a Petit e Senza Cri

Sanremo Giovani 2025, i 24 protagonisti, da Mimì a Petit e Senza Cri

I 24 protagonisti di Sanremo Giovani 2025 che si giocheranno due dei posti liberi per calcare il pa... ► spettacolo.eu

Stanca di Salvini, Meloni ora flirta con Calenda per europeizzare la destra

Stanca di Salvini, Meloni ora flirta con Calenda per europeizzare la destra

C'è qualcosa che suscita simpatia e umana comprensione nel vedere Giorgia Meloni corteggiare Carlo ... ► lettera43.it

Filippo Bisciglia ricorda la lite con Maria De Filippi: "Un momento carico di tensione"

Filippo Bisciglia ricorda la lite con Maria De Filippi: "Un momento carico di tensione"

Era il 2019 quando un'accesa lite tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia animò una puntata in di... ► today.it

La risposta di Salis al «ducetto magiaro» Orban

La risposta di Salis al «ducetto magiaro» Orban

«Per l'ennesima volta, il ducetto magiaro dà prova di disconoscere i principi fondamentali di una v... ► lettera43.it

Rc auto, in Emilia Romagna aumenti contenuti: è tra le regioni più convenienti in Italia

Rc auto, in Emilia Romagna aumenti contenuti: è tra le regioni più convenienti in Italia

Bologna, 29 ottobre 2025 - Aumentano i premi assicurativi, ma l'Emilia-Romagna resta tra le regioni... ► ilrestodelcarlino.it

Commercio estero: Benigni (Fi),

Commercio estero: Benigni (Fi), 'cresce grazie all'azione vincente di Tajani'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per i dati Istat che certificano la crescita dell... ► iltempo.it

La conduttrice di "C'è posta per te" sorprende il pubblico prendendo il posto di Fagnani: «Mi sento un'Iside alata come Flavia Vento»

La conduttrice di "C’è posta per te" sorprende il pubblico prendendo il posto di Fagnani: «Mi sento un’Iside alata come Flavia Vento»

Quando si dice iniziare col botto. La prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma Rai... ► iodonna.it

Le avventure di Cliff Booth: Brad Pitt torna nei panni del suo personaggio da Oscar

Le avventure di Cliff Booth: Brad Pitt torna nei panni del suo personaggio da Oscar

L'attore tornerà a vestire i panni del personaggio che gli ha permesso di vincere un Oscar nel 2020 ... ► vanityfair.it

Ugl: azioni concrete per la sicurezza sui treni regionali a tutela del personale

Ugl: azioni concrete per la sicurezza sui treni regionali a tutela del personale

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Azioni concrete per garantire la sicurezza sui treni regionali e tutelare... ► lanazione.it

Aggredito per il portafogli in via Colombo, i carabinieri denunciano due giovani per rapina

Aggredito per il portafogli in via Colombo, i carabinieri denunciano due giovani per rapina

Nella prima mattinata di ieri, 28 ottobre, un tempestivo intervento da parte dei carabinieri del N... ► ilpiacenza.it

Lecco al primo posto nazionale per peso dell'

Lecco al primo posto nazionale per peso dell’artigianato sul totale delle imprese

In occasione della Mostra dell’artigianato, in programma a Lariofiere dal 30 ottobre al 3 novembre... ► leccotoday.it

Fino a 10mila euro all

Fino a 10mila euro all'arbitro per far finire le partite in "over": in cinque in manette per calcioscommesse

Cinque persone sono finite in manette con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alle f... ► today.it

Christillin: «Povero Tudor! Il problema è la società Juve…Ha speso più del Real Madrid senza concludere granché. Vorrei sapere cosa pensano i francesi nel cda…»

Christillin: «Povero Tudor! Il problema è la società Juve…Ha speso più del Real Madrid senza concludere granché. Vorrei sapere cosa pensano i francesi nel cda…»

di Redazione JuventusNews24Christillin: «Povero Tudor! Il problema è la società Juve…Ha speso più de... ► juventusnews24.com

Riempiono liste d’attesa con appuntamenti inesistenti per avere meno impegni: 10 medici deferiti a Firenze

Riempiono liste d’attesa con appuntamenti inesistenti per avere meno impegni: 10 medici deferiti a Firenze

Dieci medici specializzandi dell’ospedale Careggi di Firenze sono stati indagati per aver inserito ... ► fanpage.it

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno Ristopro Fabriano in diretta. Live

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno Ristopro Fabriano in diretta. Live

La Pielle Livorno affronta al PalaMacchia per il secondo turno infrasettimanale della stagione Fab... ► livornotoday.it

Galleria dell’Accademia, in scena il reading teatrale su Michelangelo con Tomaso Montanari

Galleria dell’Accademia, in scena il reading teatrale su Michelangelo con Tomaso Montanari

Firenze, 29 ottobre 2025 - Dopo il grande successo di pubblico riscosso a giugno, torna alla Galle... ► lanazione.it

Legalità e antimafia, rinnovato l

Legalità e antimafia, rinnovato l'accordo Comune prefettura sugli appalti

La Giunta ha approvato nei giorni scorsi il rinnovo del Protocollo d’intesa tra Amministrazione co... ► ilpiacenza.it

Sarno, donna arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti

Sarno, donna arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilit... ► zon.it

“Rilancia Vlahovic e proteggi Yildiz”: So Foot consiglia a Spalletti da dove partire con la Juventus

“Rilancia Vlahovic e proteggi Yildiz”: So Foot consiglia a Spalletti da dove partire con la Juventus

La Juventus ripartirà con Luciano Spalletti, dopo l’esonero di Igor Tudor. La firma del contratto è... ► ilnapolista.it

Dancing with the Stars, la serata di Halloween finisce in tragedia: concorrente portata via in ambulanza

Dancing with the Stars, la serata di Halloween finisce in tragedia: concorrente portata via in ambulanza

Notte da brivido a Dancing with the Stars: Elaine Hendrix lascia lo studio in ambulanza. Ecco cosa ... ► fanpage.it

Acer, il presidente Marco Bergonzi entra nel direttivo nazionale di Federcasa

Acer, il presidente Marco Bergonzi entra nel direttivo nazionale di Federcasa

Il presidente di Acer Piacenza, Marco Bergonzi, entra a far parte del direttivo nazionale di Feder... ► ilpiacenza.it

American Magic rinuncia all’America’s Cup 2027: prima volta senza una barca statunitense in 175 anni

American Magic rinuncia all’America’s Cup 2027: prima volta senza una barca statunitense in 175 anni

Per la prima volta nella storia non ci sarà una barca statunitense al via della prossima Coppa Amer... ► oasport.it

Allieve della scuola Tutor Piacenza sul set con lo chef Marco Bianchi

Allieve della scuola Tutor Piacenza sul set con lo chef Marco Bianchi

Esperienza, professionalità e tanta emozione. Sono questi i tre ingredienti che hanno accompagnato... ► ilpiacenza.it

LIVE Musetti Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: derby azzurro nel tardo pomeriggio!

LIVE Musetti Sonego, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: derby azzurro nel tardo pomeriggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BERGS (3° MATCH DALLE 11.00) 13... ► oasport.it

José picchiava così bene che la boxe imparò a raccontarla

José picchiava così bene che la boxe imparò a raccontarla

Da Ponce alle pagine di New York, la storia di un uomo che, forgiato dal maestro Cus D'Amato, trasfo... ► gazzetta.it

Moviola Atalanta Milan, Doveri grazia Lookman? Ecco l’analisi sull’episodio ‘incriminato’ del match

Moviola Atalanta Milan, Doveri grazia Lookman? Ecco l’analisi sull’episodio ‘incriminato’ del match

La moviola de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola su Atalanta-Milan 1-1 di ieri sera alla 'New... ► pianetamilan.it

Belen Rodriguez conferma la brutta lite con Cecilia: il grave motivo

Belen Rodriguez conferma la brutta lite con Cecilia: il grave motivo

Ieri sera su Rai 2 è tornato Belve, il talk show di Francesca Fagnani che da anni mette a nudo i pe... ► anticipazionitv.it

Vienna, riaperte le indagini sull’hostess italiana caduta dal balcone: al vaglio i racconti dei testimoni

Vienna, riaperte le indagini sull’hostess italiana caduta dal balcone: al vaglio i racconti dei testimoni

Si ipotizza, anche se non vi sono conferme, che le autorità austriache stiano ora sentendo alcuni t... ► ildifforme.it

Dal grano al mare, viaggio nei sapori agrigentini con i laboratori del gusto Slow food

Dal grano al mare, viaggio nei sapori agrigentini con i laboratori del gusto Slow food

Olio extravergine di oliva, frutta secca, farine, formaggi, vini e pesce azzurro: sono i protagoni... ► agrigentonotizie.it

Per Israele “Francesca Albanese è una strega”. E l’Italia la attacca: “Il suo rapporto non è credibile”

Per Israele “Francesca Albanese è una strega”. E l’Italia la attacca: “Il suo rapporto non è credibile”

Durante la presentazione del nuovo rapporto a New York, l'ambasciatore italiano all'Onu Massari ha ... ► fanpage.it