Lucca Comics & Games si parte con Luc Besson e Rebecca Dautremer Diretta
Lucca, 29 ottobre 2025 – Primo giorno di Lucca Comics & Games, la grande festa della fantasia, tra fumetti, giochi, cosplay, spettacoli, serie tv, libri per ragazzi e via dicendo. Si attende il consueto e festoso “assalto” degli appassionati nei vari padiglioni nel cuore di Lucca. Comics -Lucca Il via ufficiale è previsto alle 11, con la cerimonia inaugurale alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Nel corso della cerimonia Rebecca Dautremer (autrice del poster dell’edizione 2025) e il regista Luc Besson entreranno a far parte della “Walk of Fame” del festival. L'evento ospiterà inoltre la cerimonia di emissione del francobollo dedicato ai 50 anni di Goldrake e la presentazione in anteprima della medaglia d’argento dei Pokémon realizzata da Poste Italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tutto pronto per Lucca Comics & Games! Ti aspettiamo nel loggiato di Piazza San Michele con la suggestiva Stanza di Dracula con attività, easter eggs, quiz a premi, make-up vampiresco, ritratti a tema e firmacopie. E ancora la Luckyteca, dove i film che hann - facebook.com Vai su Facebook
La prima caccia inizia nei sotterranei di Lucca. Preparati a sopravvivere all’experience di Predator: Badlands, il nuovo film 20th Century Studios, in arrivo al cinema il 6 novembre. Solo per i più coraggiosi. Solo a #LuccaCG25. - X Vai su X
Lucca Comics & Games, si parte con Luc Besson e Rebecca Dautremer / Diretta - Il regista e l’autrice del poster dell’edizione 2025 entreranno a far parte della “Walk of Fame” del festival durante la cerimonia inaugurale alla presenza del ministro Giuli ... Secondo lanazione.it
Lucca Comics & Games 2025: la guida definitiva - Dal 29 ottobre al 2 novembre torna il Lucca Comics & Games 2025, l'evento italiano dedicato agli amanti di fumetti e cultura pop. Secondo style.corriere.it
I Love Lucca Comics & Games: l’evento pop diventa un film (al cinema) - Non solo il più grane festival di settore: Lucca Comics & Games (29/10- Segnala style.corriere.it