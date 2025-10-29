Lucca Comics & Games si parte con Luc Besson e Rebecca Dautremer Diretta

Lucca, 29 ottobre 2025 – Primo giorno  di Lucca ComicsGames, la grande festa della fantasia, tra fumetti, giochi, cosplay, spettacoli, serie tv, libri per ragazzi e via dicendo. Si attende il consueto e festoso “assalto” degli appassionati nei vari padiglioni nel  cuore di Lucca. Comics -Lucca Il via ufficiale è previsto alle 11, con la cerimonia inaugurale alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Nel corso della cerimonia Rebecca Dautremer (autrice del poster dell’edizione 2025) e il regista Luc Besson entreranno a far parte della “Walk of Fame” del festival. L'evento ospiterà inoltre la cerimonia di emissione del francobollo dedicato ai 50 anni di Goldrake e la presentazione in anteprima della medaglia d’argento dei Pokémon realizzata da Poste Italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

