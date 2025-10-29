Lucca Comics & Games rilancia Tutto il fumetto fra storia e futuro

Lucca, 29 ottobre 2025 – È la nevicata più famosa e letale del fumetto. Letale perché chiunque si trovi sotto questa “neve” (che neve non è) è condannato a morire all’istante. Parte così l’incubo per i personaggi dell’ Eternauta, storia di fantascienza creata dallo sceneggiatore Hector G. Oesterheld e dal disegnatore Francisco Solano Lopez nel 1957. Capolavoro assoluto del fumetto argentino e mondiale, L’Eternauta viene giustamente celebrato, con una bella mostra a Palazzo Guinigi, da Lucca Comics & Games, la grande festa della fantasia (tra fumetti, gioch,. serie tv, cosplay e via dicendo) che si apre oggi e resterà aperta fino a domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

