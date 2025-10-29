Lucca Comics & Games il ministro Giuli | Il fumetto non è un’arte minore

Lucca, 29 ottobre 2025 – L’inaugurazione ufficiale di Lucca Comics & Games 2025, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini è stata l’occasione per il ministro alla Cultura, Alessandro Giuli, proprio al termine del suo intervento, di annunciare un decreto, da lui fortemente voluto, che prevede uno stanziamento di 750 milioni di euro per sostenere tutti i festival italiani dedicati al fumetto nel 2026. «Perché il fumetto non è assolutamente un’arte minore – ha spiegato – e perché, citando il poeta e filosofo Friederich Schiller, l’uomo è veramente tale solo quando gioca». Dopo l’introduzione e i saluti del direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina, che ha ricordato come «Lucca è un atto d’amore e ricerca di felicità», sul palco sono apparsi i due princiapli rappresentanti di quella Francia a cui il festival è tematicamente dedicato, l’illustratrice Rébecca Dautrermer, autrice del poster di questa edizione “French Kiss“ e il regista Luc Besson. 🔗 Leggi su Lanazione.it

