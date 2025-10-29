Lucca Comics & Games 2025 secondo giorno area movie con The Traitors Italia One Punch Man

Il programma del secondo giorno dell’Area Movie del Lucca Comics & Games 2025, tra anteprime e incontri con attori e registi. Prosegue il ricco programma dell’ Area Movie di Lucca Comics & Games 2025, a cura di QMI, con anteprime, incontri esclusivi, omaggi e celebrazioni speciali in collaborazione con le principali realtà dell’entertainment globale. Prime Video porta a Lucca la prima stagione di The Traitors Italia, versione italiana del reality show psicologico premiato ai BAFTA e agli Emmy. A partire dalle ore 15.00 appuntamento in piazza San Michele da cui partirà una parata di incappucciati in giro per Lucca che si dirigerà verso il cinema Astra per la presentazione dello show. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Lucca Comics & Games 2025, secondo giorno area movie con The Traitors Italia, One Punch Man

Scopri altri approfondimenti

Damiano Carrara. Tony Dark Eyes · Games. Quest’anno, per il Lucca Comics & Games 2025, mi è stata lanciata una nuova sfida… una delle più dolci e fantasiose di sempre Ho deciso di rendere omaggio ai simboli di questa edizione: Luke & Clea, due fr Vai su Facebook

Dal 29 ottobre al 2 novembre vivi alla grande il gioco con un punto d’incontro tra autori, editori e giocatori. Scopri tutto il programma. $LuccaCG25 - X Vai su X

Lucca Comics & Games 2025 al via: gli appuntamenti e gli ospiti più attesi di questa edizione - Fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, manga, serie tv e cinema tornano a popolare le mura della città toscana con un'attesissima 59sima edizione ... msn.com scrive

Al via il Lucca Comics e Games 2025: quali sono gli eventi e gli ospiti più attesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Al via il Lucca Comics e Games 2025: quali sono gli eventi e gli ospiti più attesi ... Come scrive tg24.sky.it

A Lucca Comics & Games i super robot eroi dell'ambiente - , Scart, laboratorio artistico del Gruppo Hera, e Automobili Lamborghini pr ... Segnala ansa.it