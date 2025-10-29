Lucca Comics & Games 2025 | Il Regno degli Eroi Contemporanei

Mondouomo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, 29 ottobre e fino al 2 novembre, Lucca si trasforma nella capitale europea della cultura pop con il Lucca Comics & Games 2025. e gli uomini rispondono presente, in massa L'articolo Lucca Comics & Games 2025: Il Regno degli Eroi Contemporanei proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

lucca comics amp games 2025 il regno degli eroi contemporanei

© Mondouomo.it - Lucca Comics & Games 2025: Il Regno degli Eroi Contemporanei

Altri contenuti sullo stesso argomento

lucca comics amp gamesLucca Comics &amp; Games 2025: da domani cinque giorni di creatività, ospiti internazionali e grandi anteprime - Scopri Lucca Comics & Games 2025: dal 29/10 al 2/11 eventi, mostre, ospiti come Luc Besson e Rébecca Dautremer, app ufficiale e prime assolute. Secondo cinefilos.it

lucca comics amp gamesLucca Comics and Games 2025 al via: la guida completa per non farsi trovare impreparati - Ecco come cambiano traffico, sosta e trasporti pubblici e dove trovare biglietti, braccialetti e informazioni. Come scrive luccaindiretta.it

Lucca Comics and Games, l’attesa è finita: anche il ministro Giuli alla cerimonia di apertura - Edizione dedicata al French Kiss, con un ponte verso l'oltralpe: ospiti d'onore della 'prima' Rebecca Dautremer e il regista Luc Besson ... luccaindiretta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games