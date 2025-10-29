lu jia dirige al carlo felice

Il maestro Lü Jia dirige l’Orchestra della Fondazione Carlo Felice nel concerto inaugurale della nuova stagione sinfonica 2025-26. Appuntamento fissato per domani sera, alle 20, al Teatro Carlo Felice di Genova. Al violoncello ci sarà Ettore Pagano per presentare, di Claude Debussy la Petite Suite L 71, di Camille Saint-Saëns il Concerto n. 1 in la minore per violoncello e orchestra op. 33, e di César Franck la Sinfonia in re minore. Un programma interessante che allieterà il pubblico alla prima tappa del percorso sinfonico. Nato a Roma nel 2003, Ettore Pagano ha iniziato lo studio del violoncello a nove anni, diplomandosi con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Santa Cecilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

