Lovati su Garlasco | Come finirà il processo? Sempio prosciolto e revisione per Stasi
Milano, 29 ottobre 2025 – “Come finirà il processo? Proscioglimento di Sempio e richiesta di revisione di Stasi. Dopo tutto questo casino non possono mica chiedere l'archiviazione”. Un intervento duro, quello sulla nuova inchiesta, che in qualche modo su quanto dichiarato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla vicenda parlando del “paradosso delle inchieste parallele” su uno stesso caso. Così in un'intervista telefonica a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, sulla nuova inchiesta per l ’ omicidio di Garlasco. “Non avrei mandato Sempio all' esame antropometrico ”, ha detto il legale commentando le ultime disposizioni richieste dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
