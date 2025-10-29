Loulan The Cursed Sand | Il nuovo action RPG di ChillyRoom
Il talentuoso studio cinese ChillyRoom, già noto per l’acclamato Soul Knight, ha finalmente svelato il primo trailer ufficiale e le immagini inedite di Loulan: The Cursed Sand, l’atteso action RPG presentato nel 2024 all’interno del programma PlayStation China Hero Project. Il titolo è in sviluppo per PlayStation 5 e PC (tramite Steam ed Epic Games Store ), ma la data di uscita resta ancora avvolta nel mistero, alimentando la curiosità dei fan di tutto il mondo. Ambientato lungo l’antica Via della Seta, Loulan: The Cursed Sand intreccia dramma, mito e malinconia in un racconto che fonde azione viscerale e introspezione narrativa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
