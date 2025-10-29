Lotto boom di vincite a Napoli | premi per oltre 100mila euro

L’ultima estrazione del Lotto ha premiato la Campania, dove sono state centrate sei delle vincite più alte a livello nazionale, per un totale – segnala Agimeg – che supera i 186.000 euro. I colpi più fortunati sono stati registrati entrambi nel Napoletano, con due quaterne da 50.596 euro ciascuna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it