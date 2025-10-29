Lotta all’amiloidosi cardiaca diagnosi precoce fa la differenza

L’amiloidosi cardiaca, una malattia ancora poco conosciuta che interessa in Italia tra i cinque e i seimila pazienti, ha un complice fortissimo: il fatto che di solito un paziente impiega dai cinque ai sette anni per arrivare alla diagnosi. Per questo Bayer ha organizzato un evento nella propria sede milanese per favorire il dialogo tra medici, istituzioni e associazioni di pazienti con l’obiettivo di mettere in luce l’importanza di una diagnosi precoce. “È fondamentale perché impatta sulla prognosi e sulla qualità di vita dei pazienti. Prima diagnostichiamo e più i pazienti vivono una vita qualitativamente migliore e hanno una prognosi anche più lunga” ha detto Danilo De Spirito, responsabile area terapeutica amiloidosi cardiaca Bayer Italia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Lotta all’amiloidosi cardiaca, diagnosi precoce fa la differenza

