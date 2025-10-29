L’ospedale cresce Servizi per i disturbi neurologici funzionali

Nasce all' ospedale San Giuseppe di Empoli un nuovo ambulatorio dedicato ai disturbi neurologici funzionali, una categoria di patologie che provocano problemi al sistema nervoso senza che vi sia una lesione o una malattia organica alla base. Il servizio, attivo nella Struttura operativa complessa di Neurologia diretta da Leonello Guidi, nasce per offrire una presa in carico multidisciplinare e personalizzata a chi convive con sintomi spesso complessi e difficili da interpretare. I disturbi neurologici funzionali si manifestano con debolezza, tremori, crisi non epilettiche, disturbi della sensibilità o della deambulazione, sintomi reali e debilitanti che derivano da un'alterazione del funzionamento del sistema nervoso, spesso influenzata da fattori psicologici, biologici e sociali.

