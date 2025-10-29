Lory Del Santo su Donald Trump | È più bello che mai oggi non direi di no a un uomo così intelligente
Lory Del Santo è tornata a raccontare di essere stata corteggiata da Donald Trump tanti anni fa. All'epoca non accettò il suo corteggiamento. Oggi, invece, agirebbe diversamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lory Del Santo su Donald Trump: “È più bello che mai, oggi non direi di no a un uomo così intelligente” - Lory Del Santo è tornata a raccontare di essere stata corteggiata da Donald Trump tanti anni fa. Riporta fanpage.it
Lory Del Santo, Donald Trump l’ha corteggiata/ “Potevo essere io la First Lady d’America” - Lory Del Santo ha svelato di aver ricevuto delle avances da Donald Trump, oggi sarebbe potuta essere lei la first lady d'America. Come scrive ilsussidiario.net
Lory Del Santo e le avance di Donald Trump: “Potevo essere io la First Lady” - Lory Del Santo, una donna dalle mille vite che non perde occasione per raccontare chicche e aneddoti di un certo spessore. Come scrive dilei.it