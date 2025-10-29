? Ariete La giornata accende la tua energia naturale: la Luna in Acquario rafforza entusiasmo e fiducia. In campo professionale, puoi ottenere risultati importanti se agisci con coraggio ma anche con diplomazia. In amore, desiderio e passione sono forti: evita tuttavia di dominare la scena, ascolta anche l’altro. Le stelle invitano a ritrovare equilibrio tra azione e sensibilità. Nel pomeriggio, una notizia o intuizione potrebbe aprirti nuove prospettive. Ottimo momento per attività fisica, viaggi brevi o progetti creativi che ti rappresentano pienamente. ? Toro Oggi serve centratura: la Luna in Acquario può smuovere emozioni legate alla sicurezza personale o familiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - mercoledì 29 ottobre