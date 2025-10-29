L’oroscopo di domani 30 ottobre 2025 | le previsioni il segno fortunato del giorno

Dayitalianews.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Transiti astrali. Il giorno sarà influenzato da due aspetti principali: la Moon Trine Venus (Luna in trigono con Venere) attiva intorno alle 14,30 (ora locale) e la Mercury Sextile Pluto (Mercurio sestile a Plutone) nelle prime ore della sera. Queste configurazioni suggeriscono vantaggi relazionali ed emotivi (grazie al trigono Luna-Venere) e profondità nelle comunicazioni e nei pensieri (grazie al sestile Mercurio-Plutone). Inoltre, è attiva la fase in cui Jupiter è entrato nel segno del Cancer da qualche tempo, apportando energia favorevole per alcuni segni. Di conseguenza, la giornata invita ad esprimersi con chiarezza, a curare i rapporti e ad approfondire ciò che si sente o si pensa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

l8217oroscopo di domani 30 ottobre 2025 le previsioni il segno fortunato del giorno

© Dayitalianews.com - L’oroscopo di domani, 30 ottobre 2025: le previsioni, il segno fortunato del giorno

Approfondisci con queste news

l8217oroscopo domani 30 ottobreL'oroscopo di domani, giovedì 30 ottobre e pagelle: scelte 'coraggiose' per l'Ariete - Il Leone conquista il vertice della classifica di giovedì con un bel 'dieci' in pagellino, in coda al gruppo c'è l'Acquario ... Riporta it.blastingnews.com

l8217oroscopo domani 30 ottobreL'oroscopo di domani 30 ottobre: Scorpione irresistibile, sicurezza per la Vergine - Ottimo momento anche per il Leone che potrà contare sulla propria determinazione; giornata da dimenticare per la Bilancia ... Secondo it.blastingnews.com

l8217oroscopo domani 30 ottobreOroscopo di giovedì 30 ottobre 2025: Capricorno confuso, Vergine rigido, Gemelli creativo. Leone? Non correre - Il Sole è nel segno dello Scorpione, dove transita anche Marte. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: L8217oroscopo Domani 30 Ottobre