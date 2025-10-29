L’oroscopo di domani 30 ottobre 2025 | le previsioni il segno fortunato del giorno
ABBONATI A DAYITALIANEWS Transiti astrali. Il giorno sarà influenzato da due aspetti principali: la Moon Trine Venus (Luna in trigono con Venere) attiva intorno alle 14,30 (ora locale) e la Mercury Sextile Pluto (Mercurio sestile a Plutone) nelle prime ore della sera. Queste configurazioni suggeriscono vantaggi relazionali ed emotivi (grazie al trigono Luna-Venere) e profondità nelle comunicazioni e nei pensieri (grazie al sestile Mercurio-Plutone). Inoltre, è attiva la fase in cui Jupiter è entrato nel segno del Cancer da qualche tempo, apportando energia favorevole per alcuni segni. Di conseguenza, la giornata invita ad esprimersi con chiarezza, a curare i rapporti e ad approfondire ciò che si sente o si pensa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Parte domani il tour di SIMON & the STARS nelle librerie Ubik per presentare il suo "Oroscopo 2026", in libreria per Rizzoli. Ecco tutte le date per incontrare l'autore in libreria e scoprire di più sull'anno in arrivo: Domenica 26 ottobre alla Libreria Ubik Roma T - facebook.com Vai su Facebook
L'oroscopo di domani, giovedì 30 ottobre e pagelle: scelte 'coraggiose' per l'Ariete - Il Leone conquista il vertice della classifica di giovedì con un bel 'dieci' in pagellino, in coda al gruppo c'è l'Acquario ... Riporta it.blastingnews.com
L'oroscopo di domani 30 ottobre: Scorpione irresistibile, sicurezza per la Vergine - Ottimo momento anche per il Leone che potrà contare sulla propria determinazione; giornata da dimenticare per la Bilancia ... Secondo it.blastingnews.com
Oroscopo di giovedì 30 ottobre 2025: Capricorno confuso, Vergine rigido, Gemelli creativo. Leone? Non correre - Il Sole è nel segno dello Scorpione, dove transita anche Marte. Lo riporta leggo.it