Transiti astrali. Il giorno sarà influenzato da due aspetti principali: la Moon Trine Venus (Luna in trigono con Venere) attiva intorno alle 14,30 (ora locale) e la Mercury Sextile Pluto (Mercurio sestile a Plutone) nelle prime ore della sera. Queste configurazioni suggeriscono vantaggi relazionali ed emotivi (grazie al trigono Luna-Venere) e profondità nelle comunicazioni e nei pensieri (grazie al sestile Mercurio-Plutone). Inoltre, è attiva la fase in cui Jupiter è entrato nel segno del Cancer da qualche tempo, apportando energia favorevole per alcuni segni. Di conseguenza, la giornata invita ad esprimersi con chiarezza, a curare i rapporti e ad approfondire ciò che si sente o si pensa.

© Dayitalianews.com - L’oroscopo di domani, 30 ottobre 2025: le previsioni, il segno fortunato del giorno