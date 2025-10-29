C’è un luccichio ad Arezzo che continua a splendere. È quello che non viene solo dal metallo, ma da un modo di pensare. È il riflesso di un territorio che si rinnova di continuo e che ieri ha fatto il punto sul proprio futuro con "L’oro del fare: filiere, persone e territori", la nuova tappa di QN Distretti, il ciclo di incontri di Quotidiano Nazionale dedicato alle eccellenze produttive italiane. Nella cornice della Fraternita dei Laici, la vice direttrice de La Nazione Cristina Privitera e il caposervizio Federico D’Ascoli hanno guidato un dialogo intenso che ha intrecciato geopolitica, sostenibilità e innovazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’oro del fare. Protagonisti a confronto sulla sostenibilità