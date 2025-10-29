Lorient–PSG | al Moustoir arriva la capolista Gara di contrasti tra compattezza e talento
Trasferta insidiosa per il PSG, chiamato a difendere la vetta (e la striscia positiva) su un campo storicamente scomodo come il Stade du Moustoir. Il Lorient cerca punti pesanti per la corsa salvezza: blocco corto, densità centrale e ripartenze rapide saranno il piano per sporcare il palleggio parigino e soffocare le ricezioni tra le linee. Chiavi tattiche. 1) Corridoio centrale sotto chiave Il Lorient proverà a schermare la zona di rifinitura, invitando il PSG a sviluppare sulle corsie. Per i parigini, la qualità di Vitinha Fabián Ruiz nel muovere il blocco e i movimenti di Mbappé tra terzino e centrale restano le armi principali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
