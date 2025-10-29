L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un programma gratuito per sostenere chi assiste familiari o amici senza essere un professionista Nel nostro Paese però mancano ancora tutele e norme chiare

29 ott 2025

C ’è chi ogni mattina si sveglia prima degli altri per preparare i farmaci del marito malato, chi si organizza per accudire una madre anziana dopo il lavoro, chi fa la spesa anche per la vicina di casa che non può più uscire. In tutta Europa, milioni di persone si prendono cura degli altri, spesso in silenzio. Non sono infermieri né operatori sanitari. Sono figli, coniugi, amici. Sono i caregiver informali, quelli che reggono sulle proprie spalle una parte invisibile del sistema di assistenza. Da oggi, però, una nuova iniziativa prova a restituire loro almeno un po’ di sostegno: L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme alla Commissione Europea e alla rete Eurocarers, ha lanciato un corso online gratuito pensato proprio per chi si prende cura di qualcuno senza essere un professionista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

