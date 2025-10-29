Loretta Boni Ctp 3 | Ad Ancona mancano spazi per la socialità Si punti sugli immobili abbandonati

ANCONA – Loretta Boni, storica militante del Partito Comunista italiano e oggi presidente del Ctp 3, chiede al Comune che si faccia qualcosa di concreto per tornare ad avere spazi di socialità idonei e, più in generale, permettere una migliore partecipazione democratica a costi accessibili. Ciò. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

CATL sfida Tesla: pronte le nuove batterie CTP 3.0 dense come le 4680 di Elon Musk - Il mondo delle auto elettriche è relativamente giovane e le tecnologie utilizzate oggi hanno ancora tantissimo margine di miglioramento. Segnala auto.everyeye.it

Pozzuoli, incendio nel deposito Ctp di via Campana: divorati dalle fiamme 3 bus - Vasto incendio nel deposito dei pullman della Ctp di via Campana a Pozzuoli, l'azienda dei trasporti della Città Metropolitana di Napoli. Scrive fanpage.it