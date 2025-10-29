Lorenzo Musetti è stato eliminato all’esordio nel Masters 1000 di Parigi ed ora si espone al possibile sorpasso del canadese Felix Auger-Aliassime nella Race ATP: il canadese, comunque, dovrà arrivare in finale per superare l’azzurro all’ottavo posto e prendersi virtualmente il biglietto per le Finals. Il primo effetto dell’eliminazione di Musetti, intanto, è l’aritmentica qualificazione all’ultimo atto stagionale dello statunitense Taylor Fritz. La situazione è in costante divenire e già domani potrebbero esserci novità, anche favorevoli all’italiano. L’azzurro, infatti, al momento non è iscritto ai 250 della prossima settimana, quando si giocherà a Metz ed Atene, mentre il nordamericano è stato più previdente e risulta il numero 1 del seeding del torneo transalpino: il canadese, però, è ancora a 390 punti dall’italiano e dovrà arrivare almeno in semifinale a Parigi per sperare poi nel sorpasso a Metz, mentre in caso di eliminazione negli ottavi o nei quarti dovrà abbandonare qualsiasi velleità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti, adesso è dura per le ATP Finals: Aliassime fa paura, e non è l'unico che può superarlo