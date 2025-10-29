L’oratorio ambrosiano tra fede e accoglienza | Sì agli animatori musulmani
Milano, 29 ottobre 2025 – Incontrare l’altro privilegiando il dialogo. Accogliersi reciprocamente mantenendo la propria identità ma restando aperti alla trasformazione che gli scambi portano con sé, così che gli oratori, frequentati sempre più da ragazzi di diverse fedi, siano davvero “la casa di tutti", un laboratorio di vita condivisa. Tutte le indicazioni su come creare e alimentare questa “casa“ sono contenute nel documento online da ieri: ‘ Fede e accoglienza: l’oratorio come luogo di incontro interreligioso ’ realizzato da più soggetti diocesani, il Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo, l’Ufficio per la Pastorale dei migranti, la Fondazione oratori milanesi e la Caritas Ambrosiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
