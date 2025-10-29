L' operaio in nero si fa male assunto mezz' ora dopo | condannato imprenditore
È stato condannato dal Tribunale di Pordenone, a seguito di patteggiamento, a 1 anno e 2 mesi di reclusione un cittadino egiziano, titolare di una ditta edile con sede nella provincia, riconosciuto responsabile di sfruttamento lavorativo e impiego irregolare di un lavoratore straniero privo di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
LA TRAGEDIA | Bracciante travolto da un autocarro guidato da un operaio in nero, morto nell'Agrigentino https://gazzettadelsud.it/?p=2119594 Vai su Facebook
Ucciso da una trave nel Napoletano, l'uomo lavorava in nero. Un operaio ferito a Nola, un altro nell'Avellinese colpito da ramo. $ANSA - X Vai su X
Operaio in nero ferito gravemente a Napoli - Un operaio pakistano di 28 anni, in nero, ha riportato una grave ferita alla mano sinistra mentre lavorava ad una bobina metallica in una ditta di produzione di carta nel quartiere di Ponticelli a ... Scrive ansa.it
Operai in nero e violazioni sulla sicurezza, multe nella BAT - Tredici dipendenti senza contratto sono stati scoperti dai carabinieri in un'azienda di San Ferdinando di Puglia, nella BAT. Segnala rainews.it
Castellammare, grave operaio caduto da un'impalcatura. Lavorava in nero - Lavorava in nero e in un cantiere abusivo l'operaio caduto ieri da un'impalcatura posizionata a un'altezza di circa quattro metri in una villetta privata di Castellammare di Stabia e ora ricoverato in ... Da rainews.it