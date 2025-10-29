L' operaio in nero si fa male assunto mezz' ora dopo | condannato imprenditore

È stato condannato dal Tribunale di Pordenone, a seguito di patteggiamento, a 1 anno e 2 mesi di reclusione un cittadino egiziano, titolare di una ditta edile con sede nella provincia, riconosciuto responsabile di sfruttamento lavorativo e impiego irregolare di un lavoratore straniero privo di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it