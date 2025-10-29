Loomy torna con Ore piccole | il nuovo singolo dal 31 ottobre per Triggger ADA Music Italy

Spettacolo.periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore piccole  è il nuovo singolo di  Loomy, disponibile da  venerdì 31 ottobre  per  TrigggerADA Music Italy. Si tratta di un brano che segna un passo avanti nel percorso dell’artista, capace di fondere introspezione e leggerezza in  una riflessione sul confine tra ambizione e quiete, e sul trovare un equilibrio tra la voglia di correre e la necessità di fermarsi. Un brano tra introspezione e leggerezza, ecco “Ore piccole” di Loomy. Da venerdì 31 ottobre 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ore piccole”, il nuovo singolo di Loomy, pubblicato per TrigggerADA Music Italy. Il brano segna un passo importante nella crescita artistica del cantautore piemontese, capace di unire riflessione interiore e delicatezza narrativa in un racconto intimo e autentico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

