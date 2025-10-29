Loomy torna con Ore piccole | il nuovo singolo dal 31 ottobre per Triggger ADA Music Italy

Ore piccole è il nuovo singolo di Loomy, disponibile da venerdì 31 ottobre per TrigggerADA Music Italy. Si tratta di un brano che segna un passo avanti nel percorso dell’artista, capace di fondere introspezione e leggerezza in una riflessione sul confine tra ambizione e quiete, e sul trovare un equilibrio tra la voglia di correre e la necessità di fermarsi. Un brano tra introspezione e leggerezza, ecco “Ore piccole” di Loomy. Da venerdì 31 ottobre 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ore piccole”, il nuovo singolo di Loomy, pubblicato per TrigggerADA Music Italy. Il brano segna un passo importante nella crescita artistica del cantautore piemontese, capace di unire riflessione interiore e delicatezza narrativa in un racconto intimo e autentico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

